GF Vip, Cristina Quaranta torna a servire al ristorante: ‘Lo dedico a quegli str**zi’ (VIDEO)

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi aveva dichiarato che sarebbe tornata a servire ai tavoli di un ristorante dopo l’esperienza al GF Vip. Cristina Quaranta è tornata a lavoro mercoledì 18 gennaio dopo aver terminato i sei mesi di aspettativa ed ha pubblicato un post su Instagram attraverso il quale si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Cristina Quaranta ha ripreso a lavorare al ristorante di Milano dopo l’esperienza al GF Vip

L’ex velina di Striscia la notizia si è mostrata ai follower tra i tavoli del ristorante Il Rugantino di Milano con Bellissima di Annalisa in sottofondo. “Siamo pronti, la settimana è ricominciata. Appena tornata da Roma, vi aspettiamo” – l’invito che l’ex gieffina ha rivolto ai suoi follower… Nella didascalia del post la stoccata nei confronti di chi non credeva che non sarebbe tornata a servire dopo l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Il post su Instagram con stoccata: ‘Lo dedico a chi sosteneva che non sarei tornata a fare la cameriera’

“Questo lo dedico a tutti quegli stronzi che sostenevano: figuriamoci se la Quaranta dopo il GF Vip torna a fare la cameriera” – ha scritto accompagnato dall’hashtag multitasking. Al settimanale Chi aveva raccontato di amare il lavoro al ristorante e non aveva risparmiato stoccate a colleghe del mondo della tv. “Meglio fare la cameriera che la mantenuta. E non faccio nomi” – disse Cristina Quaranta.