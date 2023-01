GF Vip, Davide Donadei parla di Sanremo 2023 e rischia la squalifica d’ufficio

Davide Donadei rischia la nomination di ufficio al GF Vip 7? L’ex tronista di Uomini e Donne ha commesso una leggerezza ed ha infranto il regolamento del reality show facendo delle rivelazioni ai compagni di avventura su quanto accaduto nel periodo in cui erano nella casa più spiata dagli italiani.

Davide Donadei rischia un provvedimento disciplinare al GF Vip per aver rivelato i nomi di alcuni big in gara

Pochi giorni prima che Davide Donadei varcasse la porta rossa Amadeus aveva annunciato i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023, dal 7 all’11 febbraio. L’imprenditore conosceva i nomi dei big in gara e non avrebbe dovuto rivelarli ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione il 25enne di Gallipoli ha riferito i nomi di alcuni protagonisti del Festival della canzone italiana.

Il precedente di Andrea Zelletta

Una leggerezza che potrebbe pagare a caro prezzo Davide Donadei che potrebbe andare incontro ad un provvedimento disciplinare per aver violato il regolamento. Una situazione analoga l’aveva vissuta Andrea Zelletta che durante la quinta edizione del GF Vip uscì temporaneamente dal gioco. Al rientro rivelò un fatto accaduto all’esterno e fu punito con la nomination d’ufficio.