Sanremo 2024, Amadeus al Tg1: ‘I cantanti saranno co-conduttori’, novità nel regolamento

“I cantanti in gara saranno co-conduttori”. Per la quinta volta nelle vesti di Direttore artistico e conduttore, Amadeus ha annunciato oggi al Tg1 la pubblicazione del Regolamento della 74esima edizione del Festival di Sanremo (online dalle ore 12.00 del 10 luglio sul sito www.sanremo.rai.it) in onda, in diretta su Rai 1, dal 6 al 10 febbraio 2024. A cambiare sarà l’ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate, la serata ”cover”, la giuria e il numero degli artisti in gara.

Sanremo 2024, l’abbinamento tra cantanti presentatori e interpreti avverrà con sorteggio pubblico

Nella prima serata si esibiranno i 26 cantanti in gara, mentre 13 saranno presenti nella seconda e altrettanti nella terza. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare le esibizioni degli altri. L’abbinamento tra gli artisti ”presentatori” e gli artisti ”interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Nella quarta serata verrà eliminato il limite di riferimento temporale per le cosiddette ”cover’‘: i cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, interpreteranno una canzone edita – da loro individuata in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – tratta dal repertorio italiano ed internazionale e pubblicata sino al 31 dicembre 2023.

Niente limite temporale per le cover, la giuria radio sostituirà la demoscopica

Le cover potranno comprendere brani da loro stessi precedentemente pubblicati. Gli artisti che parteciperanno già alla gara del Festival, in coppia tra loro (o in team più ampio) come ”sodalizio artistico” formato per l’occasione, potranno non avvalersi della presenza dell’ospite. La giuria radio sostituirà quella demoscopica.