GF Vip, possibile squalifica e sondaggio televoto puntata 13 marzo

Un nuovo provvedimento disciplinare potrebbe maturare nel corso della puntata del GF Vip del 13 marzo. Nel mirino Daniele Dal Moro che negli ultimi giorni si è scagliato nuovamente con Oriana Marzoli che l’altra notte ha festeggiato il compleanno.

Daniele Dal Moro come Edoardo Donnamaria: rischia la squalifica al GF Vip

Come nel caso di Edoardo Donnamaria l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato ad andare ad alcune affermazioni pesanti. Invettive ed atteggiamento aggressivo che potrebbero costare la squalifica a Daniele Dal Moro che pare sia stato anche richiamato in confessionale per i toni utilizzati contro la venezuelana con la quale c’è stato un chiarimento dopo la festa di compleanno. Tra l’altro il veronese è al televoto con Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Andrea Maestrelli.

Televoto 13 marzo: in bilico Andrea Maestrelli

Secondo i sondaggi di siti e pagine fan del Grande Fratello Vip l’ex calciatore sarebbe a rischio eliminazione in un televoto equilibrato con Nikita candidata ad essere la preferita dei telespettatori. Da rilevare che Andrea Maestrelli può giocarsi ancora la chance del biglietto di ritorno così come Milena Miconi che non è tra i vipponi a rischio nella puntata del 13 marzo del GF Vip.