GF Vip, preoccupa lo scatto di Edoardo Donnamaria: parla papà Vincenzo, l’appello dei fan

“Flebo ricostituente e visita di controllo, ha perso 4 chili“. Papà Vincenzo ha condiviso su Instagram – autorizzando la pubblicazione – lo scatto di Edoardo Donnamaria sul lettino di ospedale.

Edoardo Donnamaria, il padre pubblica una foto su Instagram: ‘Flebo ricostituente e visita, ha perso 4 chili’

Un’immagine che ha preoccupato i fan che aveva visto poche ore prima il volto di Forum recarsi in ciabatte all’esterno della casa del GF Vip con il megafono per gridare il suo amore per Antonella. “Mi manchi, anche se mi hai fatto impazzire”. Già ma cosa è accaduto al trentenne.

Vincenzo Donnamaria ha subito tranquillizzato i Donnalisi precisando che non si tratta di nulla di grave. “Il nostro Edo ha dato tutto fino al 90′, ma sta bene. Grazie a tutte per il supporto” – ha aggiunto il papà dell’ex vippone che rispondendo ad un utente si è tolto un sassolino dalla scarpa. “Ha perso 4 chili alla faccia degli imbecilli da tastiera”.

Il papà dell’ex vippone tranquillizza i Donnalisi: ‘Sta bene’, i fan lanciano l’hashtag: ‘Deve andare in studio’

Nel frattempo su Twitter è stato lanciato un hashtag dalle fandom di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi per chiedere a gran voce la presenza del conduttore televisivo in studio dopo la squalifica. Durante la puntata del 9 marzo del GF Vip Alfonso Signorini aveva riferito che la fidanzata l’avrebbe potuto rivedere solo alla fine del programma.

“Non è permesso agli squalificati di restare in studio”. Immediatamente è scattata la levata di scudi con numerosi telespettatori che hanno ricordato sui social che Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci sono andati regolarmente in studio nonostante la squalifica per il caso Bellavia.