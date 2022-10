GF Vip, l’ex fidanzata di Marco Bellavia: ‘Ci sta marciando, soffriva l’esclusione dalla tv’

Non solo sostegno e dolci parole per Marco Bellavia dopo il ritiro al GF Vip per la situazione di profondo disagio che stava attraversando.

Maryanna Bosis sicura: ‘Marco non è interessata a Pamela Prati, conosco i suoi gusti’

L’ex fidanzata, Maryanna Bosis, è convinta che il conduttore televisivo abbia parzialmente sfruttato la situazione per questioni di visibilità. Inoltre la bombastica livornese è convinta che non aveva un reale interesse per Pamela Prati. “Pamela è una bella donna, ma sono stata con lui e conosco i suoi gusti” – ha spiegato la donna che è stata legata sentimentalmente all’ex gieffino dal 2016 al 2021.

“Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv” – ha spiegato in un’intervista rilasciata a www.tuomagazine.com aggiungendo che l’ex conosce molto bene le dinamiche televisive.

Maryana Bosis

‘É riuscito nuovamente ad ottenere l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava’

“Non sto dicendo che è un bugiardo ma non è neanche uno stupido. Sa benissimo che per attirare l’attenzione del pubblico di un reality ci sono due strade: avere un’importante storia d’amore all’interno della casa o parlare delle proprie fragilità per impietosire. Quando ha visto che la relazione con Pamela non decollava si è spaventato ed è rimasto sinceramente destabilizzato ed è passato al piano B”.

Per Maryana Bosis, ora impiegata in una concessionaria di Livorno, ha riferito che Bellavia soffriva molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando ed è innegabile che lui, non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più”