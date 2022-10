GF Vip, Adriana Volpe bacchetta le opinioniste su Marco Bellavia: ‘Gli avrei dato l’immunità per proteggerlo’

Non ha nascosto la sua delusione per non essere stata confermata opinionista del GF Vip. Adriana Volpe è stata ospite della puntata dell’8 ottobre di Verissimo. “Quel programma mi è rimasto dentro, l’ho fatto da dentro la casa nell’anno del Covid e poi ho avuto modo di comprendere le dinamiche dall’esterno come opinionista”. – ha spiegato la trentina che ha riferito che pensava di aver svolto bene il suo lavoro.

Adriana Volpe a Verissimo: ‘Non c’erano le condizioni per tornare nella casa’

“Ho ricevuto una telefonata di Alfonso che ha detto che voleva fare una cosa un po’ forte: confermare Sonia Bruganelli con me dentro la casa ma non c’erano più le condizioni familiari per tornare dentro. Non poteva privare Giselle della figura della mamma”. La modella è tornata sul caso Bellavia riservando una nuova stoccata alla moglie di Paolo Bonolis ma anche ad Orietta Berti.

“Se avessi visto quelle scene da opinionista la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata dargli l’immunità. L’avrei protetto da quel bombardamento di nomination e l’avrei motivato ammonendo tutti gli inquilini sul loro comportamento. Non ho riconosciuto più nessuno” – ha spiegato l’ex conduttrice de I Fatti vostri.

‘C’è stata un’aridità d’animo di fronte alla richiesta di Marco Bellavia’

“C’è stata un’aridità di animo di fronte ad una richiesta così esplicita. Mi aspettavo empatia da Elenoire, Carolina e Ciacci che hanno sentito il dolore sulla loro pelle. In questa edizione non ho riconosciuto il Giovanni divertente, si sono tutti omologati contro Marco. Anche l’uscita di Wilma Goich non è stata bella” – ha aggiunto Adriana Volpe che ha spiegato che anche altre persone avrebbero meritato provvedimenti disciplinari.

“Non ci sono malattie di serie A o di B. Tranne tre che si sono soffermati a raccogliere la sua sofferenza, gli altri sono stati veramente pessimi da far indignare tutti”.