GF Vip, Giaele De Donà parla di un video di Ginevra su Elettra Lamborghini, lei: ‘Ti lancio la tazza’

Nonostante le diffide e l’intervento social di Elettra Lamborghini, il rapporto con la sorella, Ginevra, continua ad essere al centro dell’attenzione nella casa del GF Vip con Sofia Giaele De Donà che ha raccontato che la cantante si sarebbe allontanata dalla congiunta per un video che avrebbe girato di nascosto per poi ‘minacciarla’ di girarlo alle riviste di gossip.

Alta tensione tra Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà: ‘Sputi veleno, sei un’aspide’

Quanto riferito dalla modella ha provocato la reazione rabbiosa di Ginevra Lamborghini che si è scagliata contro di lei mentre stava conversando con Carolina Marconi fino a prendere una tazza: “Te la lancio in faccia” – ha affermato la trentenne. “Fa un po’ ridere, prima dici che non dobbiamo giudicare cosa che hai fatto tu senza sapere nulla di me. Hai avuto dei pregiudizi pesanti nei miei confronti ed hai anche agito in modo negativo contro di me ed è per questo che non ti perdono. Mi chiedi scusa, ma sei una bugiarda perché non hai svuotato il sacco al 100%.” – ha affermato un inviperita Ginevra Lamborghini.

“Tu sputi veleno, sei un’aspide. Io te le dico in faccia queste cose ed il fatto che affermi che ho parlato per prendermi applausi dimostra che sei proprio cretina. Non capisci niente e ti sei giocata malissimo le carte. Nominami così iniziamo lo show” – ha chiosato la bolognese rivolgendosi a Sofia Giaele De Donà. Di sicuro tra le due ci saranno nuovi scontri infuocati al GF Vip.