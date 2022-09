Elettra Lamborghini rompe il silenzio, stoccate a Ginevra e al GF Vip: ‘Bugie, forse c’è un copione’

Rompe il silenzio Elettra Lamborghini dopo le esternazioni della sorella, Ginevra, in queste prime battute del GF Vip. L’artista ha pubblicato su Stories anche la diffida che il suo legale aveva inviato alla congiunta attraverso la quale aveva chiesto di “tenere una condotta rispettosa della privacy sua e della famiglia”.

Elettra Lamborghini ha pubblicato la prima diffida inviata alla sorella prima dell’inizio del GF Vip

Richiesta che ha successivamente inoltrato anche agli autori del reality show dopo la prima puntata. “Contrariamente a tali aspettative già dalla prima puntata del 19 settembre, fin dalla clip che ha introdotto la partecipazione di Ginevra Lamborghini, anziché concentrare la narrazione sulla vostra concorrente è stato centrale e preponderante il racconto, peraltro neanche corrispondente alla realtà, del rapporto tra le due sorelle”.

Nella Stories Elettra Lamborghini ha sottolineato che, nonostante sia una persona estroversa, è molto riservata per quanto riguarda la sfera personale. “Tengo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica”. La cantante ha riferito di aver trascorso un infanzia molto bella e sana così come l’adolescenza nonostante la decisione di iniziare a viaggiare da giovanissima.

La diffida di Elettra Lamborghini

‘Cado dal pero, ho avuto sempre un bellissimo rapporto con gli altri componenti della mia famiglia’

“Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori, anzi li ringrazio per la persona ferma e determinata che sono oggi. Ci tengo a sottolineare che con gli altri componenti della famiglia ho sempre avuto un bellissimo rapporto che tuttora ho. Quindi oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. A questo punto mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro“. L’artista ha spiegato che la prima diffida era stata mandata alla sorella un mese prima che iniziasse il GF Vip. “Le aveva chiesto di astenersi a parlare di me con una reazione positiva da parte sua”. Elettra ha aggiunto che non ha mai dato l’autorizzazione a divulgare alcune sue immagini mandate in onda fin dal prima puntata.

Elettra contro il reality per le foto e attacca Ginevra: ‘Non ho mai ricevuto una sua lettera personale’

“Il silenzio spesso vale più di mille parole. Non parlerò ulteriormente di questo teatrino.” – ha aggiunto la 28enne bolognese. “Il bene e il rispetto lo si può manifestare in maniere differenti. Se avessi voluto essere cattiva avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare in questi anni ma ciò non rientra nel mio modo di essere. Al contrario credo che andare in televisione per mettermi in cattiva luce non penso sia rispettoso nei confronti miei e della famiglia” – ha scritto Elettra Lamborghini.

“Non penso nemmeno di meritarmela dopo tutto quello che ho subito ed i sacrifici che ho fatto nel mio lavoro. Detto ciò, tra le altre bugie non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua oltre a quella che ha invitato al mio legale. Se l’avesse fatto l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri ed è questa forse la ragione per la quale ad oggi non c’è stato alcun chiarimento” – ha chiosato l’artista che ha chiarito che non entrerà nella casa del GF Vip per incontrare la sorella.