GF Vip, il video del massaggio di Nikita a Luca Salatino che scatena il caos: ex tronista in lacrime

Rabbia, tensioni e lacrime al GF Vip con Luca Salatino che ha perso le staffe dopo una domanda di Cristina Quaranta. I vipponi si sono ritrovati in giardino per festeggiare il 30esimo compleanno di Edoardo Donnamaria. L’ex tronista si sentiva teso e Nikita Pelizon gli ha praticato un massaggio al collo.

Una domanda di Cristina Quaranta fa arrabbiare Luca Salatino, alta tensione con Elenoire Ferruzzi

A questo punto l’ex velina ha chiesto al romano se alla fidanzata, Soraia, avesse potuto dar fastidio una cosa del genere. Luca Salatino ha perso le staffe e si è scagliato contro la coinquilina ritenendo che il suo quesito fosse un’invasione della sfera personale e che comunque non c’era nulla di male. Il pugile ha avuto un acceso scontro con Elenoire Ferruzzi che non ha gradito il tono di voce del compagno di avventura. “Qual è la tua domanda. Non ho capito proprio cosa state dicendo.

Dite che volete bene alle persone e poi fate queste domande” – ha aggiunto Luca che si è poi allontanato con l’icona LGBT contrariata. Successivamente Amaurys Perez e Antonino Spinalbese hanno provato a tranquillizzarlo sottolineando che era sbagliato usare certi toni. Cristina Quaranta ha provato a chiarirsi con Salatino spiegando di non aver posto una domanda scomoda.

L’ex tronista va in crisi e scoppia in lacrime

Nonostante i confronti con i compagni di avventura l’ex tronista ha avuto un risveglio difficile che è culminato in una crisi di pianto. Carolina Marconi si è reso conto dello stato d’animo di Luca Salatino che gli ha spiegato di soffrire la mancanza della fidanzata.