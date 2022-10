GF Vip, nuova bestemmia in casa? Luca Salatino rischia e Charlie Gnocchi lo rimprovera (VIDEO)

Nuovi grattacapi per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip che, dopo l’imprecazione di Amaurys Perez, saranno chiamati a valutare un’altra possibile bestemmia con protagonista un altro protagonista del reality show di Canale 5.

Imprecazione di Luca Salatino durante la festa romana al GF Vip

Luca Salatino ha perso le staffe durante la Festa romana andata in scena sabato 15 ottobre su indicazione del Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato gran mattatore ai fornelli ma ad un certo punto ha perso le staffe con alcuni vipponi. “Ma aspetta un attimo, ma stiamo a mangiare porco D” – ha affermato il pugile con Charlie Gnocchi che si è reso conto della pericolosa uscita del compagno di avventura. “Occhio che poi ti scappano anche delle cose“.

Nella circostanza Luca Salatino si è bloccato non completando l’imprecazione quando si è reso conto che la stava combinando grossa. Bisognerà ora verificare se gli autori decideranno ugualmente di squalificare il romano o lo grazieranno visto che non ha pronunciato del tutto l’imprecazione. A tal riguardo, come capita, in queste circostanze il web si è spaccato.

Charlie Gnocchi bacchetta l’ex tronista: ‘Occhio che ti scappano delle cose’

In molti hanno evidenziato che Charlie Gnocchi è stato graziato due volte dalla produzione e che Amaurys Perez aveva già pronunciato un’imprecazione passibile di squalifica prima di quella finita sotto esame e che potrebbe determinare la squalifica dell’ex pallanuotista nel corso della puntata del GF Vip del 17 ottobre. A questo punto, però, i provvedimenti disciplinari potrebbero essere due.

Da rilevare che Luca Salatino nel corso della serata non ha nascosto il proprio malumore per il comportamento di alcuni coinquilini. “D’ora in poi non cucinerò per tutti’ – ha affermato dopo aver preparato la carbonara.