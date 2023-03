GF Vip, Oriana difende Micol e litiga con Nikita in confessionale: ‘Non riesco a fingere come te’ (VIDEO)

É bastato uno scambio di battute a riaccendere gli animi nella casa del GF Vip dopo giorni di calma di apparente. Tutto è partito da una conversazione tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia con la triestina che ha stuzzicato la siciliana sulla rivalità con Antonella Fiordelisi.

“Ma non è che questo fastidio è un qualcosa di estetico? Qualcosa che ti sarebbe piaciuto avere a livello fisico” – ha affermato la triestina sottolineando che l’astio con la salernitana sia riconducibile ad un’insicurezza, un fatto psicologico legato a qualcosa che vorrebbe ma che non ha. Domanda che ha infastidito Micol.

Nikita Pelizon a Micol Incorvaia sul conflitto con Antonella: ‘Non è che le invidi qualcosa esteticamente’

“Mi reputi vuota e superficiale se pensi che il mio conflitto con Antonella sia riconducibile ad un’invidia estetica. Tra l’altro sotto quest’aspetto non le invidio nulla perché mi sento bella”. Successivamente Nikita Pelizon si è ritrovata in confessionale con Oriana Marzoli con la quale avrebbe dovuto fare GF Vip radio. La venezuelana non ha nascosto il suo disappunto per la scelta degli autori ribadendo la sua antipatia per la triestina sottolineando che non aveva gradito la sua uscita con Micol Incorvaia.

“Non faccio finta di essere una finta profonda che parla con l’universo e gli unicorni. Non riesco a fingere come te, dovrei imparare da te ma non riesco. Hai dato dell’insicura a Micol dicendo che invidia la bellezza di Antonella. Se uno tocca una mia amica tocca me” – ha affermato la venezuelana aggiungendo che lei non resta impassibile quando viene toccata una persona alla quale è legata.

Oriana: “Io non faccio finta di essere una profonda che parla di unicorni”



Oriana litiga con la triestina in confessionale: ‘Hai dato dell’insicura a Micol, sei una finta profonda’

Dall’altra parte Nikita è convinta che Oriana Marzoli si sia comportata così perché è infastidita dal suo riavvicinamento a Luca Onestini al GF Vip. La modella si è sfogata con Milena Miconi. “Questa competizione tra donne non fa parte di me, non ho proprio voglia di discutere”.