GF Vip, Edoardo Donnamaria non risponde al messaggio di Murgia: ‘Ho mantenuto una promessa’ (VIDEO)

Nella casa del GF Vip tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria si era creato un bel feeling offuscato dalle polemiche per il tocco galeotto del volto di Forum sulla protesi dell’attrice. Un gesto che ha provocato la reazione rabbiosa di Antonella Fiordelisi e una nuova rottura poi rientrata.

Nicole Murgia aveva mandato un messaggio a Edoardo Donnamaria dopo la squalifica al GF Vip

Dopo l’eliminazione dal reality show Nicole Murgia è intervenuta nel corso del programma radiofonico Turchesando raccontando di aver mandato un messaggio all’ex coinquilina per dirgli che era dispiaciuto per la squalifica e che era stato un grande concorrente. “Gli ho scritto la sera del provvedimento per dirgli che è stato un grande concorrente. Non mi ha ancora risposto, forse non vuole fare arrabbiare Antonella”.

Una risposta che difficilmente arriverà a breve visto che in un’intervista rilasciata a Casa Chi Edoardo Donnamaria ha svelato il motivo per il quale non ha ancora contattato Nicole Murgia. “No, assolutamente no. Non l’ho sentita ma per un motivo molto semplice perché Antonella ci è rimasta molto male per i fatti che sono accaduti con la Murgia. Lei mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Quindi ho mantenuto solo una promessa”.

Edoardo Donnamaria: ‘Ho fatto una promessa ad Antonella’, l’ipotesi del segui di Nicole a Benincasa

Il trentenne ha aggiunto che ci sono anche altri motivi. “Poi ho visto anche altre cose che non mi sono piaciute da parte di Nicole Murgia fuori dalla casa e sui social ma questo è un’altra cosa”. I conduttori hanno provato ad indagare con Edoardo che ha precisato che non si tratta di situazioni che noi coinvolgono direttamente lui e Antonella. “É un discorso che non vorrei affrontare adesso”. In molti ipotizzano che il pomo della discordia sia il segui di Nicole Murgia a Gianluca Benincasa.