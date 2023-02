GF Vip, Edoardo Donnamaria fa infuriare i Donnalisi tra mani galeotte e le rivelazioni di Murgia

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continua a vivere sull’altalena al GF Vip. Anche l’ultimo confronto, alla presenza di Sarah Altobello, ha vissuto due situazioni antitetiche. In un primo momento hanno discusso con la salernitana che ha manifestato i suoi dubbi sul volto di Forum.

Edoardo Donnamaria, abbracci, confidenze e mani lunghe su Nicole Murgia: Donnalisi infuriati

Poi c’è stato un nuovo chiarimento con i due che si sono sciolti in un tenero abbraccio. Ad acuire le tensioni, però, potrebbero arrivare i filmati galeotti di quanto accaduto negli ultimi giorni in casa con Nicole Murgia. Edoardo non ha mai nascosto di avere un buon rapporto con l’attrice che viaggia sulla stessa lunghezza d’onda dell’ex schermitrice.

Ad infastidire i Donnalisi alcuni atteggiamenti del 30enne che nelle ultime ore ha abbracciato teneramente l’amica. Non solo… alcuni fan hanno segnalato una mano galeotta di Donnamaria sul seno di Nicole.

Nicole Murgia a Giaele De Donà: ‘Edoardo Donnamaria ha tentato di baciarmi nel van’

Tra confidenze e coccole c’è chi ritiene che Edoardo manchi di rispetto ad Antonella Fiordelisi con i suoi gesti. Ad accendere ulteriormente la fandom ci ha pensato una confidenza di Nicole Murgia a Giaele De Donà che Donnamaria avrebbe tentato di baciarla nel van dove si sono rifugiati lontano dalle telecamere e staccando i microfoni. Per entrambi è scattato il provvedimento disciplinare così come per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.