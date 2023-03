GF Vip, squalificato Donnamaria, provvedimento anche per Tavassi: web in subbuglio

Inizio di puntata animato al GF Vip con Alfonso Signorini che ha convocato in confessionale Edoardo Tavassi per un provvedimento disciplinare per quanto accaduto durante una partita di biliardo con Luca Onestini nella serata di martedì 7 marzo.

Edoardo Tavassi rompe una stecca da biliardo e perde il controllo: ammonito dal GF Vip

Al termine della partita il fratello di Guendalina Tavassi ha compiuto un gesto impulsivo grave al quale ha fatto seguito un parola fuori luogo che il conduttore televisivo non ha voluto riferire. Il direttore di Chi ha spiegato di essere rimasto deluso dal comportamento del videomaker che era già finito nel mirino del GF Vip per la vicenda dei microfoni nel van. “Io ho rotto tutte le stecche, ma l’ho fatto per far ridere loro. Era un fatto goliardico. Non è che mi volete fare fuori per questo. Dopo il richiamo sono stato stato super attento, credo di non aver detto manco mezza parolaccia”.

Signorini ha ribadito la sua delusione dopo che aveva richiamato tutti i vipponi per l’atteggiamento volgare nelle precedenti puntate. Tavassi si è salvato in calcio d’angolo con un’ammonizione. Ma non è finita qui con Edoardo Donnamaria che ha alzato la mano dopo che il conduttore aveva chiesto se qualcun altro avesse fatto qualcosa di sbagliato.

Edoardo Tavassi

Edoardo Donnamaria squalificato per un gesto aggressivo nei confronti di Antonella Fiordelisi

“Hai sbagliato nuovamente nei confronti di Antonella Fiordelisi. Ti ero venuto anche a parlare in confessionale un pomeriggio e pensavo che avessimo chiarito, mai avrei pensato di rivederti alzare la mano”. Il volto di Forum ha spiegato di essersi trattenuto fin quando non c’è stato la discussione con Antonella perché era deluso dal suo comportamento dopo che le aveva fatto una sorpresa.

“Siamo già intervenuti per condannare atteggiamenti fuori controllo ed espressioni volgari. Edoardo sei stato spesso richiamato per il tuo comportamento aggressivo… Ieri pomeriggio mentre preparavi un panino ad Antonella hai avuto un comportamento inaccettabile nei suoi confronti. Sei ufficialmente squalificato dal gioco” – ha comunicato il conduttore del GF Vip con Donnamaria che ha spiegato di essere profondamente deluso per l’accaduto.

Antonella scoppia in lacrime, il web infuriato per la mancata estromissione di Tavassi

Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime. “Ne avevamo anche parlato, se non ce la fai più esci piuttosto che essere cacciato” – ha aggiunto Alfonso Signorini. “É colpa mia” – ha riferito la salernitana. Web in subbuglio con diversi utenti che chiedevano analogo provvedimento per Tavassi.