Vincitrice GF Vip 7, perché Nikita Pelizon ha demolito l’esercito Spartano e sovvertito i pronostici

Il bacio sulla fronte della sorella, le lacrime dell’amica dopo la proclamazione… Alfonso Signorini ha incoronato la reina del GF Vip 7 nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 aprile che, a sorpresa, non è Oriana Marzoli, la favorita della vigilia, ma Nikita Pelizon con il 53% dei voti. Ha vinto contro l’esercito degli Spartani che era arrivato all’ultimo atto in forze e con i loro esponenti di punta.

Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 superando Oriana Marzoli al ballottaggio finale

La 29enne triestina è arrivata fino in fondo nonostante avesse tutti contro e superando televoti in serie. Stratega o meno, si è sempre esposta ed ha guadagnato l’affetto del pubblico con i ‘nikiters’ che l’hanno trascinata al trionfo. Fin dall’inizio è finita nel mirino dei coinquilini con qualcuno che si è lasciato anche a gesti e riti che hanno fatto infuriare il web e provocato provvedimenti disciplinari con Elenoire Ferruzzi eliminata al televoto flash per alcune frasi pronunciate contro di lei.

Da Cristina Quaranta a Wilma Goich passando per Nicole Murgia ed Edoardo Tavassi. Ha cavalcato il … suo unicorno fino al trionfo anche quando le congiunzioni astrali sembravano favorevoli ad altri. In lacrime l’amica Antonella Fiordelisi che l’ha sostenuta a spada tratta quando è uscita fuori dal gioco. Sullo sfondo le incomprensioni con Luca Onestini con la modella triestina che non ha mai nascosto un’attrazione per l’ex tronista Uomini e Donne che, dopo l’iniziale avvicinamento, ha deciso di prendere le distanze da lei.

Unicorni e congiunzioni astrali: la triestina sola contra tutti

Al ballottaggio finale Nikita Pelizon ha superato Oriana Marzoli, la capostipite degli Spartani. Esuberante, discussa, spontanea, a volte sopra le righe ma perfettamente a suo agio in ogni dinamica ed evoluzione dell’edizione più lunga del reality show di Canale 5. Non ha mai nascosto le sue velleità di vittoria districandosi tra brevi flirt e relazioni complicate. Con Antonino Spinalbese è stato amore e odio con il rapporto che è finito nel peggiore dei modi.

É uscita allo scoperto con Daniele Dal Moro che, pur essendo attratto dalla venezuelana, non si è lasciato andare manifestando una certa diffidenza per alcuni suoi comportamenti legati al gioco. Un rapporto fatto di alti e bassi sfociato nell’eliminazione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Con Luca Onestini è stato un feeling immediato e un ‘beso, cariño’ è diventato il suo grido di battaglia.

Oriana Marzoli, esuberanza e spirito da reality: era la favorita, beffata all’ultima curva

Ha fatto ballare la casa sulle note del suo brano preferito, Las Divinas di Brenda Asnicar. É entrata in corsa ma in pochi giorni si è presa la scena. Gli scivoloni non sono mancati in un’edizione in cui in pochi sono usciti dal gioco senza una piccola macchiolina. Terzo gradino del podio per Alberto De Pisis, apprezzato per empatia e bon ton, che ha preceduto Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.