Chiara Ferragni, lo scatto con i figli per il primo compleanno da separata: cosa ha fatto Fedez (VIDEO)

Una foto che la ritrae insieme ai suoi figli davanti ad una torta mentre celebra il suo compleanno. Chiara Ferragni ha festeggiato i 37 anni e su Instagram ha scelto di condividere uno scatto insieme a Leo e Vittoria.

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram uno scatto con Leo e Vittoria davanti alla torta di compleanno

“Questo è un compleanno speciale per me” – scrive l’influencer che, nonostante le difficoltà di questo ultimo periodo, aggiunge: “Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco”. Parole piene di gratitudine anche per “tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno”.

E infine: “Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita” – conclude la nota influencer.

Al momento nessun commento da parte di Fedez che lunedì 6 maggio si trovava a Roma, per presenziare al processo che l’ha visto imputato per calunnia ai danni del Codacons. Al termine del colloquio, dove il rapper si è difeso dalle accuse, la procura ha chiesto il proscioglimento. Il rapper non segue più l’ex su Instagram anche se non è da escludere che le abbia fatto gli auguri privatamente.