GF Vip, Signorini rimprovera Tavassi durante il daytime per le parolacce rivolte a Micol (VIDEO)

Alla vigilia della finalissima del GF Vip, in programma lunedì 3 aprile, Alfonso Signorini ha convocato i vipponi in confessionale per un saluto prima dell’ultimo week end nella casa più spiata dagli italiani.

Signorini convoca i vipponi prima della finale del GF Vip

Il conduttore del reality show ha deciso di intrattenersi in camera caritatis con Edoardo Tavassi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con Micol Incorvaia. Al direttore del settimanale Chi non sono piaciute alcune affermazioni sopra le righe del videomaker che ha subito un nuovo richiamo.

“L’altra sera quando hai litigato con Micol, che stavate in situazioni di intimità, in quel frangente ti sei lasciato andare ad una serie ripetuta di parole che più volte abbiamo detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata tra due fidanzati”.

Il conduttore rimprovera Tavassi: ‘Abbiamo detto che queste parole non si devono dire’, il romano si scusa

Il romano è intervenuto spiegando che il suo atteggiamento non era aggressivo. “Infatti non avevi un atteggiamento aggressivo, semplicemente vogliamo riportare alla normalità ed alla buona educazione perché entriamo nelle case della gente. Goditi il week end, goditi la finale” – ha precisato il conduttore del GF Vip. Tavassi ha chiesto scusa ad Alfonso Signorini. “Hai perfettamente ragione”.