GF Vip, Sonia Bruganelli lascia e indica il sostituto

Si respira aria di rivoluzione ad un mese dalla fine della settima edizione del GF Vip. Se la posizione di Alfonso Signorini resta da valutare con il conduttore che potrebbe abdicare dopo essere stato al timone del reality per quattro edizioni. Sembra certo che le opinioniste non saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli anticipa l’addio al GF Vip a Tv Sorrisi e Canzoni

La moglie di Paolo Bonolis in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato che non ha intenzione di proseguire il suo percorso nel reality. Intenzione, tra l’altro, che manifestò anche l’anno scorso salvo poi cambiare idea su pressing di Alfonso Signorini che avrebbe voluto vedere nella casa più spiata degli italiana Adriana Volpe, opinionista del GF Vip 6 con la quale spesso è andata in contrasto. Questa volta non dovrebbero esserci ripensamenti.

Sonia Bruganelli ha anche le idee chiare su chi potrebbe sostituirla. La produttrice televisive punta forte sulle nuove leve che già si sono messe in mostra in televisione nei reality show o come conduttrici web. “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

La moglie di Paolo Bonolis: ‘É il turno delle giovani, Soleil e Giulia Salemi possono mettersi in gioco’

“Il ricordo più bello di quest’edizione? Quando in studio è venuta la mia famiglia in occasione del mio compleanno. Le mie figlie, Adele e Silvia, Paolo e mia madre’. Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la moglie di Paolo Bonolis ha parlato anche della possibile sospensione di Avanti un altro dopo le indiscrezioni di uno degli autori, Marco Salvati. “Non se n’è mai neppure parlato” – ha spiegato Sonia Bruganelli andando in contraddizione con lo sceneggiatore e produttore del game show di Canale 5.