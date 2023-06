Gf Vip, dopo Sonia Bruganelli anche Orietta Berti ha comunicato la sua decisione

Ora è ufficiale: Alfonso Signorini dovrà rivedere in toto la squadra di opinionisti in vista della nuova edizione del GF Vip. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno fatto chiarezza sulla loro partecipazione al reality show di Canale 5.

GF Vip, sarà rivoluzione opinionisti: Sonia Bruganelli conferma l’addio e lancia Giulia Salemi e Soleil Sorge

La prima ad uscire allo scoperto è stata l’ex moglie di Paolo Bonolis che ha spiegato che già nelle battute finali del Grande Fratello 7 aveva riferito che non ci sarebbe stato il tris e che era il momento dare spazio a giovani come Giulia Salemi e Soleil Sorge. Tra l’altro Sonia Bruganelli sarà impegnata nelle registrazioni di Ciao Darwin ma anche in nuovi progetti che sono al momento top secret ma ha assicurato che continuerà a commentare il reality su Twitter.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni anche Orietta Berti ha riferito che non sarà in studio al fianco di Alfonso Signorini per commentare le evoluzioni del vipponi. L’artista ha spiegato che vuol concentrarsi sulla musica e non solo. “Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano. Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte per me”.

Orietta Berti a Tv Sorrisi e Canzoni conferma l’addio al reality: ‘Valutiamo proposte più adatte a me’

Per la sostituzione in pole position Emanuele Filiberto mentre non è esclusa la promozione di Giulia Salemi con Soleil Sorge che si occuperebbe dei social. Secondo indiscrezioni la nuova edizione del GF Vip dovrebbe vedere in lizza 20 concorrenti con 12 vip e 8 sconosciuti.