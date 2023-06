Grande Fratello, Signorini medita su Orietta Berti ed è pronto a calare la scala… reale

Sono iniziate le grandi manovre in vista della prossima edizione del Grande Fratello a formula mista con diversi sconosciuti che affiancheranno i Vip.

Grande Fratello, opinionisti: Sonia Bruganelli non cambia idea, rivoluzione in vista

Alfonso Signorini sta lavorando sulle persone che lo affiancheranno in studio e, a differenza dei rumors iniziali, non è esclusa una rivoluzione totale. Sonia Bruganelli non avrebbe intenzione di proseguire l’avventura nel reality show di Canale 5. Intenzione che avrebbe ribadito al direttore del settimanale Chi che già l’anno scorso era riuscita a farle cambiare idea.

Questa volta l’impresa sembra più ardua. Come riferito da Tv Blog il conduttore del Grande Fratello starebbe riflettendo sulla posizione di Orietta Berti, sotto contratto con Mediaset e che avrebbe dato la sua disponibilità anche per l’edizione 2023/24 del reality. Signorini sembra non sia rimasto del tutto soddisfatto dell’apporto della cantante rispetto che avrebbe voluto più ficcante negli interventi con i vipponi.

Orietta Berti non ha convinto del tutto, spunta l’ipotesi Emanuele Filiberto

Per tale motivo Alfonso Signorini sta valutando anche altre opzioni. Tra i nomi che sarebbero stati sondati dal conduttore del Grande Fratello c’è Emanuele Filiberto che non è nuovo ad esperienze televisive in reality e talent. Nel 2021 e nel 2022 è stato giudice di Amici.

In precedenza, nel 2009, aveva partecipato a Ballando con le stelle ed aveva condotto la prima edizione di Pechino Express prima di partecipare a Notti sul Ghiaccio ed Amici Celebritis. Orietta Berti resterebbe a disposizione di Mediaset per altri progetti televisivi.