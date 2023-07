GF Vip 8, torna Katia Ricciarelli: Alfonso Signorini incassa il sì dell’artista

Sotto traccia Alfonso Signorini sta definendo i primi tasselli del GF Vip 8 con Katia Ricciarelli che tornerà ad essere protagonista del reality. La nuova edizione dovrebbe partire il 18 settembre 2023 per chiudersi a fine gennaio 2024. Il cast dovrebbe essere composto da 12 vip con il direttore del settimanale Chi che ha annunciato la presenza di nomi roboanti.

GF Vip, la nuova edizione partirà il 18 settembre e si chiuderà a fine gennaio 2024

Con loro ci saranno otto persone sconosciute che dovranno essere percepite dal telespettatore come il vicino di casa, il collega di lavoro, il panettiere di fiducia. Non dovrebbero essere presenti influencer o almeno personaggi da numeri social da capogiro. Rivoluzione anche in studio con due nuovi opinionisti dopo l’addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, impegnate in altri progetti.

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia il conduttore del GF Vip avrebbe già chiuso per uno dei due volti chiamati a commentare le dinamiche degli inquilini della casa più spiata dagli italiani. Si passerà da una cantante a un soprano con Katia Ricciarelli che avrebbe già detto sì ad Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli opinionista: sostituirà Orietta Berti, Emanuele Filiberto in pole per affiancarla

Del resto durante l’esperienza nel reality aveva riferito che le sarebbe piaciuto ricoprire il ruolo di opinionista. Un passaggio che il direttore del settimanale Chi ha memorizzato e, a distanza di due anni, è arrivata la proposta per il GF Vip 8. Al suo fianco dovrebbe esserci Emanuele Filiberto con Giulia Salemi confermata al banco social.