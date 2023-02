GF Vip, una… Spinalbese nel fianco di Donnamaria: rimprovera Antonella e svela dettaglio intimo di Antonino

“Vederti giocare con la panna con Antonino è una mancanza di rispetto nei miei confronti”. Edoardo Donnamaria si è nuovamente confrontato con Antonella Fiordelisi dopo la discussione del giorno di San Valentino che aveva portato ad una nuova crisi della coppia nata nella casa del GF Vip.

GF Vip, Edoardo Donnamaria discute nuovamente con Antonella Fiordelisi per il rapporto con Spinalbese

Una volta di più il volto di Forum ha manifestato il suo fastidio per alcuni atteggiamenti della salernitana in presenza di Antonino Spinalbese. “Hai dei lati del carattere che non mi piacciono e in alcuni casi sono problemi miei, però quando ti vedo fare certe cose mi stranisco, poi te lo dico e tu rosichi”.

La lingua batte dove il dente duole. “Sapevo benissimo che certi tuoi atteggiamenti non mi sarebbero piaciuti da fidanzato ma mi sono innamorato. In puntata forse ho esagerato ma vederti giocare con la panna con Antonino è una mancanza di rispetto. Ho rosicato, magari esagero nei modi ma non è che tu non fai proprio nulla”. Antonella ha ribattuto che l’aveva fatto per gioco dopo aver preparato la torta con lui.

‘Ti sei cambiata davanti ad Antonino che usa pasticche per il testosterone e poi giochi con lui con la panna’

Donnamaria ha spiegato che non è l’unica volta che ha avuto comportamenti provocatori in presenza dell’ex partner di Belen Rodriguez. “Non dico che non devi ballare ma non mi piace quando ti metti sul tavolo con la gonna che sale e si vede tutto. Facevi anche delle cose strane e tutti ti osservavano” – ha aggiunto Edoardo che ha ricordato un altro episodio su Spinalbese e rivelando un dettaglio intimo del 28enne spezzino.

“Ti sei cambiata davanti a lui… Certe cose mi infastidiscono e tu non comprendi il mio disagio. Ti sei cambiata accanto ad uno che usa le pasticche per farsi sgonfiare le p***e perché le ha gonfissime. Non so nemmeno cosa abbia, si prende una roba per il testosterone” – ha aggiunto l’inquilino della casa del GF Vip.