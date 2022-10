GF Vip, Edoardo Donnamaria sbotta con Antonella Fiordelisi per un massaggio ad Antonino (VIDEO)

Un massaggio galeotto ha provocato le prime incomprensioni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip. L’influencer ha notato che il coinquilino era nervoso e gli ha chiesto se aveva bisogno di un massaggio. “Mi dai un abbraccio, tanto sai che ci sono sempre qualsiasi cosa ti serve anche se ti senti un po’ giù”.

Edoardo perde le staffe con Antonella per un massaggio ai glutei ad Antonino: ‘Devi essere coerente’

Immediata la replica del collaboratore di Forum. “Pure se ti serve un massaggio dalla vita al cu.. a quanto pare” – ha ribattuto facendo riferimento a quanto era accaduto con Antonino Spinalbese. “Me l’ha chiesto, dico di no? Tu devi fare quello che ti senti, poi se lo faccio io figurati. Ti dà fastidio? Non me l’hai mai detto”. Dall’altra parte Edoardo Donnamaria ha ribattuto. “Secondo te può capitare che io ti dica mi raccomando non fare i massaggi ai cu.. delle persone” – ha sottolineato precisando che così tocca la sua sensibilità.

“Se tu ti comporti in un determinato o sei coerente o non mi fai la scenata perché do un bacio un piede. Ora me lo dici perché stai rosicando”. A questo punto Giaele gli ha chiesto se gli dava fastidio che massaggiasse un altro uomo o il fatto che l’avesse fatto in determinate parti del corpo. Senza fare giri di parole Edoardo Donnamaria ha confermato di non aver gradito.

Edoardo mostra i primi segnali di gelosia per Antonella 😏 #GFVIP https://t.co/XGTHnxxurz — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

Edoardo Donnamaria a Spinalbese: ‘Non ho visto malizia ma il gesto mi ha dato fastidio’

“Un conto se uno fa un massaggio alla schiena, altro se lo fa al sedere”. Subito dopo Antonino Spinalbese ha provato a chiarire la situazione con Edoardo precisando che non immaginava gli potesse dare fastidio e che non era la prima volta che Antonella Fiordelisi le praticava un massaggio. Edoardo ha spiegato di non aver visto malizia nel gesto ma era ugualmente infastidito. “L’hai fatto per far ingelosire Giaele De Donà ma non è questo il centro. É il gesto che mi ha dato fastidio”.