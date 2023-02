GF Vip, lite e crisi di San Valentino per Antonella e Donnamaria: ‘Stavi con me solo perché siamo qui’

Nel giorno in cui si doveva celebrare l’amore Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dato vita a nuovi infuocati scontri culminati con la nuova rottura. Un tira e molla che sembra aver sfiancato anche i compagni di avventura al GF Vip.

GF Vip, crisi di San Valentino per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

L’ex schermitrice è convinta che il partner non prova i suoi stessi sentimenti e ritiene immotivata la sua gelosia visto che si è allontanata da Antonino Spinalbese che era tra i suoi punti di riferimento nella casa più spiata dagli italiani. Il giorno di San Valentino è trascorso tra sfoghi e tentativi di chiarimento con un unico momento di tregua in occasione del Mikado Kiss. Subito dopo Edoardo e Antonella hanno provato nuovamente a chiarirsi ma la situazione è ulteriormente peggiorata con il volto di Forum che ha chiesto alla 24enne di spostare le sue cose dal suo letto. “Non dormi più qui ma nell’altro letto”. Una presa di posizione che ha sorpreso la salernitana. “Bel San Valentino, complimenti”.

Il 28enne si è riavvicinato ed ha spiegato i motivi della sua presa di posizione. “Voglio evitare di avere a che fare con te. Ogni volta che litighiamo ti metti a ballare, scherzare e fare la pazza, è una mancanza di rispetto. Ieri sera mi hai detto ne trovo mille meglio di te. Sei una ragazzina… trovane uno. Ogni volta che discutiamo fai queste scenate da ragazzina, a ballare sotto la doccia davanti a me”.

Esplode la salernitana: ‘Stai con me solo perché siamo al Grande Fratello’

Parole che hanno provocato la delusione dell’ex schermitrice. “Mi ha rovinato San Valentino, ero contenta dopo la puntata di ieri dopo i tweet su di noi. Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi… Aveva ragione Sonia (Bruganelli)= che stavi con me solo perché stavamo qua” – ha affermato non trattenendo le lacrime e sottolineando di aver fatto male a dare tutta se stessa per questa storia. Immediata la replica di Donnamaria: “Ti prego di chiudere questa storia con rispetto”.

A questo punto Antonella ha perso le staffe: “Questo è un pazzo, ha fatto tutto un discorso per lasciarmi. Stavi con me solo perché stavamo al Grande Fratello” – ha aggiunto. Subito dopo entrambi si sono sfogati con i compagni di avventura (Edoardo con Daniele Dal Moro e Antonella con Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli).