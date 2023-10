Giambruno diventa Giamlupo e Cappuccetto Nero nell’opera in street art di Cristina Meyer

L’attivista Cristina Donati Meyer ha realizzato un’opera di street art dal titolo ‘Giamlupo e Cappuccetto Nero’, postandone le immagini sui suoi profili social.

Un lupo con la maschera di Andrea Giambruno, il disegno provocatorio in street art di Cristina Donati Meyer

Nell’opera si vede un lupo con la maschera di Andrea Giambruno, giornalista e ormai ex compagno della presidente del consiglio Giorgia Meloni, mentre segue una giovane con un cappuccio blu. Dietro di lui, ‘Cappuccetto nero’, la Premier, con un bastone tra le mani.

“Di Giambruni e di lupi umani è pieno il mondo del lavoro e, in particolare, quello della Tv e del cinema. Questi personaggi maschili, che si concedono licenze, avances volgari e molestie con colleghe e collaboratrici, rappresentano il vero vulnus per le lavoratrici , le professioniste e per l’equità di genere” – scrive Donati Meyer sotto il post delle foto.

Giambruno, nella bufera dopo i fuorionda che hanno portato Meloni a ufficializzare la rottura, in passato aveva invitato le ragazze a non esagerare con l’alcol per evitare di incontrare appunto “il lupo”.