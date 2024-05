Giorgia Meloni, dai biglietti di Ginevra alla chat delle mamme: la Premier si racconta da Diletta Leotta

“Io sono cresciuta con una madre che non era così presente e alla fine le devo tutto. La sua era un’assenza calcolata, ha cresciuto le sue figlie dicendo te la devi cavare, la tua libertà è legata alla tua responsabilità” – ha raccontato la premier Giorgia Meloni, ospite del podcast Mamma Dilettante, di Diletta Leotta, in un’intervista di 42 minuti.

Giorgia Meloni ospite del podcast di Diletta Leotta: ‘Ginevra mi fa dei biglietti strappacuore però poi in cambio ti chiede qualcosa

Poi la Premier parla della Festa della mamma “Ginevra di solito mi fa dei biglietti strappacuore, però poi in cambio magari ti chiede qualcosa, tipo ‘il giorno dei sì’. Noi abbiamo questa tradizione, ogni tanto quando la voglio premiare le dico ‘ domani è il giorno dei sì’, tu devi dire sì…un girone dantesco, ma sulla festa della mamma…”. Giorgia Meloni ha definito la maternità una ‘epifania’ che rivela il senso profondo della vita, “mette a posto le tue fragilità” e “ti regala la vera solidarietà tra donne”. Durante il colloquio tra mamme il Premier ha raccontato a anche alcuni aneddoti familiari in cui lascia intravedere particolari del rapporto con la figlia e che tipo di mamma si sente.

‘Le mamme della classe di Ginevra fanno sempre del loro meglio per darmi una mano, sto nella chat: dico la mia e voto’

“Chiaramente c’è una persona che sta con me da quando è nata Ginevra alla quale mi affido moltissimo, e poi c’è il padre. I nonni un po’ meno perché i suoi nonni paterni vivono a Milano, e ‘Difficile. C’è mia mamma. Poi un sacco di amici, mamme della classe – racconta la premier -. Io ho trovato tanta solidarietà tra mamme che non è solo di adesione politica, io non so cosa votino le mamme della classe di Ginevra però fanno sempre del loro meglio per darmi una mano. Ce la mettono tutta e non perché io sia il presidente del Consiglio, lo fanno anche tra di loro vedono il mio impegno, questa è una cosa molto bella che la maternità ti regala. La maternità ti regala anche la vera solidarietà tra donne”.

“Sto nella chat” dei genitori della classe, dice la premier, “commento, dico la mia, voto, quando mettono le votazioni, quando posso partecipo, faccio la mamma” – ha rivelato Giorgia Meloni. “Diventare mamma mi ha cambiato moltissimo. Assolutamente migliorato. Io credo che la maternità ti dia alcune cose che sono estremante importanti nella vita: dare valore al tempo . Ottimizzare il tempo, perché tutto il tempo che io perdo è soprattutto tempo tolto a lei. Poi ti regala la capacità di rimettere in fila le priorità nella tua vita” – ha riferito la Presidente del consiglio.

“Non posso dire di avere sempre avuto l’istinto materno. Anzi, come molte donne della nostra generazione, questo fatto che siamo portate a considerarci sempre giovani, ho fatto Ginevra che aveva 39 anni e non ero più giovane. Quando ho capito il valore che questo aveva dato alla mia vita avrei voluto poter tornare indietro. Questo è un gran tema Ho visto anche tante mie amiche dire ‘Poi poi poi’ E poi non si poteva più’…”. Poi l’aneddoto sul cellulare.

‘Ho lo stesso numero dal 1998, mi scrivono persone che non conosco: è una finestra sul mondo che non voglio perdere’

“Ho lo stesso numero di cellulare più o meno dal 1998, ce l’hanno tutti. Mi scrivono persone che non so chi siano, è una finestra sul mondo e non la voglio perdere. Tra mille cose, alcune surreali, persone che condividono, mandano foto, ci sono un sacco di spunti interessanti, l’umore, critiche, aiuta Lo uso come finestra aperta sulla normalità, perché la normalità in questa vita qui non è facilissima e non voglio perderla”. Giorgia Meloni ha raccontato di avere “una idiosincrasia per le telefonate”. “Piuttosto scrivo, e mia sorella Arianna – aggiunge – è l’unica persona a cui telefono. C’era un periodo in cui correvo, la chiamavo e stavamo un’ora al telefono”.