Isola dei Famosi 2025: cachet ‘stellari’ per tre naufraghi

Mario Adinolfi

Sotto il sole cocente dell’Honduras, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 si mettono quotidianamente alla prova tra fame, sfide estreme e colpi di scena. Tuttavia, se la sopravvivenza sull’isola richiede sacrifici, i compensi dei protagonisti del reality show raccontano un’altra storia. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo nella rubrica del settimanale Oggi, i cachet di alcuni concorrenti raggiungono cifre a molti zeri.

Mario Adinolfi: il naufrago più pagato

Al vertice della classifica dei compensi si posiziona Mario Adinolfi. Il giornalista e politico, noto per il suo carattere divisivo e spesso al centro delle polemiche, percepirebbe un cachet settimanale di ben 15mila euro. Una somma che lo rende il concorrente più retribuito di questa edizione dell’Isola, condotta quest’anno da Veronica Gentili.

La sua permanenza nel reality ha fatto molto discutere anche per una delle prove più drastiche affrontate: il taglio completo di capelli e barba in cambio di una succulenta bistecca e dell’immunità dalle nomination. Una scelta che ha diviso il pubblico, ma che ha ulteriormente acceso i riflettori sul personaggio e sul suo cachet da record.

Patrizia Rossetti: seconda nella classifica dei compensi

Subito dietro Adinolfi, troviamo Patrizia Rossetti. La storica conduttrice Mediaset, accettando la sfida del reality di sopravvivenza, avrebbe negoziato un compenso pari a 12mila euro a settimana.

“Guadagna poco meno di Adinolfi”, ha commentato Dandolo, lasciando intendere come l’offerta economica abbia avuto un ruolo importante nella sua scelta di partecipare a questa avventura televisiva tanto impegnativa.

Loredana Cannata: terza con 8mila euro a settimana

A completare il podio troviamo l’attrice e attivista Loredana Cannata. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Oggi, la sua presenza nel cast le garantirebbe un cachet di circa 8mila euro a puntata. Una cifra che conferma l’importanza strategica data da Mediaset alla presenza di volti noti e di personalità diverse nel format.

Il montepremi finale e il precedente di Aras Senol

Oltre ai compensi settimanali, il vincitore dell’edizione 2025 porterà a casa un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro. Come da tradizione, una parte del premio potrà essere devoluta in beneficenza. Lo scorso anno, ad esempio, l’attore turco Aras Senol, vincitore dell’edizione 2024, scelse di donare 50mila euro alla fondazione dedicata a Giulia Cecchettin.

Un’edizione costosa nonostante gli ascolti in calo

Nonostante gli ascolti dell’edizione in corso non stiano raggiungendo i picchi auspicati e in alcuni casi mostrino segnali di flessione, l’investimento economico per la produzione del reality continua a essere considerevole. Secondo quanto riportato da Dandolo, Mediaset avrebbe comunque deciso di puntare su un cast forte e variegato, destinando ingenti risorse ai compensi dei naufraghi più noti.

L’Isola dei Famosi 2025 continua così a far discutere, non solo per le dinamiche di gioco e le prove estreme, ma anche per i suoi cachet milionari che fanno gola al pubblico e accendono il dibattito sui costi della tv generalista.