Giovanna Civitillo a Verissimo dopo il giallo Toffanin a Sanremo: lacrime ed emozioni per la moglie di Amadeus

Dal giallo sul no ad Amadeus per Sanremo 2023 all’ospitata della moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, in occasione della puntata dell’8 gennaio di Verissimo. L’ex ballerina, inviata de La vita in diretta, si è commossa durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin quando si è parlato del rapporto con la prima figlia del direttore artistico del festival della canzone italiana

Giovanna Civitillo e la passione per il ballo: ‘Sono riuscita a ballare con tutti i miei miti’

Giovanna Civitillo ha ripercorso la sua carriera artistica ma si è soffermata anche su alcuni aspetti di vita privata e sulla relazione con Amadeus. “Sognavo di ballare e ci sono riuscita. L’ho fatto con tutti i miei miti, da Heather Parisi a Lorella Cuccarini passando per Alessandra Martines e Raffaella Carrà“. Poi l’incontro con il conduttore televisivo quando lavorava a L’Eredità. Galeotto fu lo stacchetto della ‘scossa’. “Se ne sono resi conto prima i telespettatori e poi noi… Poi è nato l’amore con la A maiuscola” – ha spiegato Giovanna Civitillo. Il primo incontro ed il primo approccio.

“Mi arrivò un bigliettino per prendere un caffè ed ero un po’ timorosa ma con lui mi sono sciolta. Mi riaccompagnò a casa e tentò di baciarmi ma io in quel momento non me la sentivo. Poi ci siamo rivisti ed abbiamo costruito il nostro rapporto”. Non sono mancati i momenti difficili. “Nei momenti bui della carriera di Ama. Nelle difficoltà ho ammirato la sua forza, ricominciando daccapo”. L’avvicinamento all’ippica, i concorsi e la nuova svolta quando è venuto alla luce Josè. “In quel momento si sono stravolte le nostre priorità”.

‘Il primo incontro con Amadeus? Mi mandò un bigliettino per un caffè poi tentò di baciarmi’

Giovanna Civitillo ha spiegato che il conduttore de I Soliti Ignoti è un papà perfetto. “É il babysitter ideale, lo adorano perché li vizia pure mentre le regole le do io… Sono una mamma pesante, tengo molto allo studio”. Si commuove nel parlare del rapporto che si è creato con la prima figlia di Amadeus, nato dalla relazione con Marisa Di Martino.

“Siamo cresciute insieme. “Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta” – ha aggiunto che Alice chiedeva al padre perché non si fidanzava con lei.

Il rapporto con la figlia di Amadeus e le lacrime per il messaggio di José, la reazione del conduttore

“L’abbiamo accontenta, poi lei è stata la testimone di nozze del papà” – ha raccontato tra le lacrime la partner di Amadeus che si è commossa nuovamente quando ha ricevuto il messaggio a sorpresa di Josè. “Sono io che ti amo all’infinito” – ha riferito dopo aver ascoltato le dolci parole del figlio con Amadeus che ha apprezzato: “Bravissima amore mio, bellissima intervista”.