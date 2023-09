Giuseppe Brindisi di Zona Bianca svela come ha cambiato look e perso 10 chili: l’aneddoto sul taglio

La svolta estetica di Giuseppe Brindisi non è passata inosservata ai telespettatori. Il giornalista, conduttore del Tg 4 e di Zona Bianca, ha cambiato look con un taglio diverso, la barba accennata e soprattutto è parso visibilmente dimagrito.

Giuseppe Brindisi: ‘Mi sono reso conto che dovevo dimagrire per stare meglio’

Il diretto interessato ha parlato del cambiamento in un’intervista rilasciata a Tv Blog in cui ha spiegato com’è riuscito a perdere peso dopo essersi appesantito. “Mi sono reso conto che dovevo dimagrire per stare meglio, anche fisicamente” – ha spiegato Giuseppe Brindisi sottolineando che dietro questa scelta c’è anche molto vanità. “Ho perso 10 chili, sto monitorando la mia alimentazione proprio ora che ho quasi interrotto la mia attività fisica“.

Il giornalista andava a correre 5 volte a settimana ed ha raccontato di aver pensato anche a partecipare alla maratona di New York. Poi ha spiegato quale metodo sta seguendo per mantenersi in linea. “Digiuno per sedici ore e mangio nelle altre otto. Ritardo il pranzo, non mi pesa molto. Se la sera prima ho cenato alle 22, in genere rimangio alle 14”. Poi l’aneddoto sulla scelta del nuovo taglio dei capelli.

‘Digiuno per sedici ore e mangio nelle altre otto, l’ispirazione per il taglio me l’ha data una App’

“Confesso che l’ispirazione me l’ha data una App che genera il proprio avatar. L’ho provata, è venuta fuori una bella foto e mi sono adeguato”. Sulla barba ha spiegato che se Silvio Berlusconi fosse ancora vivo lo avrebbe rimproverato. “A lui non piaceva”.