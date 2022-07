Tragedia Marmolada, Mauro Corona litiga furiosamente a Zona Bianca e va via: ‘Andate in malora’ (VIDEO)

Litiga furiosamente con la giornalista Sabrina Scampini durante la puntata del 4 luglio e lascia Zona Bianca. Mauro Corona è intervenuto nella trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi per parlare della tragedia della Marmolada.

Mauro Corona sulla valanga in Marmolada: ‘Abbiamo contribuito anche noi a produrre questo caldo’

Lo scrittore e alpinista che conosce bene la montagna e le Dolomiti ha evidenziato le responsabilità dell’uomo rispetto a quanto accaduto ed ai cambiamenti climatici che stanno stravolgendo la natura. “Fin quando non c’era questo caldo si andava sciare lassù. Quando si facevano le arrampicate sulla parete sud a volte si tornava di là con i ramponi. Abbiamo contribuito anche noi a produrre questo caldo, noi che non abbiamo nessun rispetto per la natura.

C’è un’anarchia, un potere di denaro che abbiamo sfruttato senza mai pensare a quello che sarebbe accaduto tra tre anni. Abbiamo fatto le cicale, ma non è solo il ghiaccio che viene giù ma ci sono intere montagne che franano. La terra è in via di consunzione”.

Lite furiosa con Sabrina Scampini, Mauro Corona lascia Zona Bianca

Mauro Corona, in diretta dalla provincia di Pordenone, ha sbottato dopo alcune considerazioni di Sabrina Scampini che ipotizzava un cambiamento delle regole per le escursioni e l’alpinismo. “Lei non sa nulla di montagna. Non ci sto a parlare con lei che non capisce nulla. Basta me ne vado. Andate in malora, gentucola”.

Lo scrittore si è sfilato l’auricolare salutando in malo modo ed allontanandosi nonostante il tentativo dei tecnici di fermarlo. “Andiamo in pubblicità, proviamo a far cambiare idea a Mauro Corona“, “non conoscete la montagna” – ha aggiunto Giuseppe Brindisi ma l’opinionista di Cartabianca non ha fatto dietrofront.