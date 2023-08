Grande Fratello, Signorini annuncia Alex Schwazer: lui pone una condizione, nel cast attrice di Vivere

“Sono qui con un numero uno”. Così Alfonso Signorini ha presentato Alex Schwazer, primo concorrente ufficiale del Grande Fratello che prenderà il via l’11 settembre. “Come mai sei venuto a Cortina?” – chiede il conduttore al marciatore, campione olimpico a Pechino 2008.

Alex Schwazer concorrente ufficiale del Grande Fratello: ‘Solo se verrò messo nelle condizioni di allenarmi, voglio tornare alle gare’

“Sono qui per ringraziarti innanzitutto per l’invito a entrare nella casa” – ha aggiunto l’atleta che poi ha posto immediatamente una condizione. “Ci sarò se vengo messo nella condizione di potermi allenare perché ho intenzione di tornare alle gare e per nessun motivo voglio interrompere gli allenamenti” – ha precisato Alex Schwazer con Alfonso Signorini che ha aggiunto che manterrà la promessa.

“Sarà un allenamento tosto, degno di un campione olimpico quale sei tu e quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta nella preparazione per partecipare alle gare di qualificazione per Parigi 2024“.

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi in pole per varcare la porta rossa, interpetrò Eva Bonelli nella fiction Vivere

La partecipazione di Alex Schwazer era stata anticipata nei giorni scorsi da Tv Blog. Il conduttore del Grande Fratello avrebbe raggiunto l’intesa anche con Beatrice Luzzi, attrice che nella fiction Vivere interpretò Eva Bonelli. Tra i papabili anche l’attore Massimiliano Varrese, protagonista de Il bello delle donne, Carabinieri, Il sangue e la rosa.