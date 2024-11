Grande Fratello, arriva il richiamo per Lorenzo Spolverato: ‘Mi hanno detto di abbassare i toni’

“Mi è stato detto di abbassare i toni”. Gli atteggiamenti sopra le righe di Lorenzo Spolverato hanno sollevato un polverone sul web con tanti utenti che hanno chiesto al Grande Fratello che venissero presi provvedimenti nei suoi confronti. Non ultime Anna Pettinelli e Caterina Collovati, opinioniste di Pomeriggio 5, hanno criticato pesantemente l’ex tentatore. Per entrambe dovrebbe essere cacciato dal reality.

Lorenzo Spolverato nel mirino per le esternazioni su Helena Prestes

Durante l’ultima diretta anche Alfonso Signorini aveva invitato Lorenzo Spolverato a cambiare i suoi atteggiamenti ma, nonostante ciò, il 27enne si è scagliato contro Helena Prestes sostenendo che è da manicomio. Per questo e per altri motivi è stato richiamato nelle ultime ore in confessionale dove ha ricevuto una strigliata come ha confidato ad Amanda Lecciso. “Nei mei confronti sono stati fatti confessionali tosti. Sono andati dritti, mi hanno cappottato totalmente. Tant’è che adesso sono cambiato” – ha riferito il modello sottolineando che sta provando a cambiare il suo atteggiamento nei confronti dei coinquilini quando deve porre in evidenza qualcosa che non trova giusto.

Strigliata in confessionale per l’ex tentatore: ‘Mi hanno cappottato totalmente’

“Sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno. Magari sorrido, me la tengo leggera. Certo, nel frattempo penso e valuto, guardo gli altri. Mi hanno detto ‘tu sei un parac..o, ce l’hai la ca..imma, modifica l’atteggiamento da aggressivo e vedrai che le cose vanno da sé.” – ha aggiunto precisando che deve equilibrare il suo dire la verità e combattere le ingiustizie senza sembrare arrogante. “Però io spesso agisco così perché vado contro le cose non giuste, sono uno che lotta per la verità” – ha chiosato Lorenzo Spolverato.