Grande Fratello, chi è Alessio Falsone: subito nella bufera per un post su Instagram (VIDEO)

Due nuovi concorrenti entreranno nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata. Non solo la show girl Simona Tagli ma varcherà la porta rossa anche Alessio Falsone che, a poche ore dell’ingresso, ha fatto già discutere per un post pubblicato su Instagram Stories.

Alessio Falsone è un nuovo concorrente del Grande Fratello: ex calciatore, allenatore e imprenditore nella ristorazione

Si tratta di un ex calciatore che dopo aver appeso le scarpette ha iniziato ad allenare e si è dedicato con successo alla ristorazione. Il trentunenne è originario di Napoli ma da tempo gestisce a Milano una paninoteca. É laureato all’Università Iulm di Milano. Dopo aver giocato nel Milazzo, nel novembre 2022 è stato chiamato alla guida del Vigevano, club che milita in Promozione. É fondatore e direttore della associazione sportiva dilettantistica Accademia Milanese, con sede a Vermezzo.

Dopo che si è diffusa la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello in tanti hanno segnalato sul web un post condiviso su Instagram in cui risponde alla domanda di un follower che gli chiede se andrebbe a cena con un uomo. Ridendo ha utilizzato un termine che ha fatto indignare numerosi utenti. É stato fidanzato con Carolina Stramare, Miss Italia 2019 ed ex concorrente di Pechino Express ora legata al calciatore del Torino Pellegri (in passato si è parlato anche di un flirt con Antonino Spinalbese).

Alessio Falsone con Carolina Stramare

Il post su Instagram che fa discutere: ‘A cena con un uomo, il salame al cioccolato non me gusta’

“Ho superato lo step in cui ho bisogno di andare al letto con una donna per appagare il mio ego. Non mi concedo più come prima. Tant’è che molte donne mi fanno passare per Chione Harry… il fratello di Harry Potter: Harry Chione. Come potrei quindi io godere di una cena con un uomo sapendo che a me il salame al cioccolato non me gusta, il babà con la panna non mi aggrada e quindi gli farei soltanto perdere del tempo”.

Pensieri espressi con il sorriso he potrebbero diventare tema di discussione anche al Grande Fratello con tanti fan del reality che già pronosticano infuocate catfight con Stefano Miele.