Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi a valanga sul reality: ‘Uno schifo, si salva solo Beatrice’

Alla vigilia della nuova edizione del Grande Fratello si è discusso molto sul nuovo corso del reality show, sulla svolta anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi con stoccate e critiche rivolte ai protagonista della settima edizione del GF Vip.

Elenoire Ferruzzi durissima sui social: ‘Avete parlato di noi ma questi sono peggio, tutte cose falsi’

Senza fare giri di parole Alfonso Signorini ha affermato di essere rimasto profondamente deluso dal cast. Parole che hanno infastidito alcuni ex ‘vipponi’ che non hanno gradito di essere messi alla gogna. Nel commentare la puntata del 26 ottobre Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro gli inquilini del Grande Fratello: “Questo programma fa completamente schifo. Avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio: lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste. Salvo solo Beatrice (Luzzi), se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso e l’unica che lo tiene in piedi”.

L’ex vippona elogia Heidi Baci, stoccate a Letizia Petris

L’icona Lgbt ha avuto parole di elogio anche per Heidi Baci. “Voglio assolutamente complimentarmi con Heidi perché è una donna giusta e di carattere, che non si è fatta assolutamente trascinare da un gioco, ma appena saputo dei problemi all’esterno lo ha lasciato, e questo che si fa. Quello è un gioco di me..a, la vita è altro”. Elenoire Ferruzzi ha riservato critiche a Letizia Petris (“Si vede che vuoi fare altro nella vita e in tv ma tornerai a fare le fotine”), a Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi.

I dati di ascolto non aiutano Signorini con la puntata del Grande Fratello che ha fatto registrare un calo dopo i risultati incoraggianti in coincidenza con il caso Heidi Baci. La puntata del 26 ottobre è stata seguita da 2.323.000 telespettatori per uno share 17.05%.