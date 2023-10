Grande Fratello, Anita Olivieri ha stregato un autore? Frasi criptiche e presunta gelosia (VIDEO)

Frasi criptiche, messaggi in codice tra Anita Olivieri e Rosy Chin al Grande Fratello ma questa volta al centro della discussione non c’è Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore la romana è stata protagonista di una criptica conversazione con riferimento ad una persona che avrebbe manifestato interesse nei suoi confronti.

Anita Olivieri parla in codice con Rosy Chin: ‘Forse è infastidito da Mirko o da Vittorio, non lo sento da due giorni’

Non si tratta però di un inquilino della casa più spiata dagli italiani. “Forse mi sono fatta un film mentale” – ha riferito la 26enne che che questa persona si sarebbe ingelosita di Mirko Brunetti o di Vittorio Menozzi e per tale motivo non le darebbe più le attenzioni che riceveva finora.

“Non lo sento da due giorni, non so a cos’altro aggrapparmi. Forse è infastidito da Mirko o da Vittorio, magari lo sento domani”. Sembra che Anita faccia riferimento ad un autore con il quale ha instaurato un bel rapporto e che sembra si sia invaghita di lei.

La romana e il presunto feeling con un autore del Grande Fratello: ‘Mi vede ogni giorno in qualunque veste’

“Gliel’ho detto: tu mi vedi tutti i giorni in qualunque veste e non è detto che ti piaccia in tutte le vesti. Comunque io ho questa brutta sensazione e non è che non mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci fosse più quello scambio di “Mikado” perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti” – ha riferito con ‘scambio di Mikado’ che ai più è sembrata una parola in codice. Nel frattempo sui social impazza l’interrogativo sull’uomo che ha la possibilità di vedere Anita Olivieri in tutte le vesti.