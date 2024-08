Grande Fratello, Fabrizio Corona rivela la maxi offerta al figlio di Massimo Bossetti: la risposta a Signorini

“Ho visto la serie ma non posso esprimermi, però voglio rivelarvi una cosa”. Nel corso della trasmissione Gurulandia Fabrizio Corona ha rivelato un retroscena legato al Grande Fratello tirando in ballo la famiglia di Massimo Bossetti.

Fabrizio Corona sulla serie su il caso di Yara Gambirasio: ‘Nessuno ha analizzato la sua famiglia’

L’ex re dei paparazzi si è soffermato su diversi argomenti – la rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata tra gli altri – ed è stato stuzzicato sulla serie Il Caso Yara -Oltre ogni ragionevole dubbio. Fabrizio Corona ha prima riferito di non volersi esprimere, poi si è soffermato sulla famiglia del muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

“Il protagonista è lui ma nessuno ha analizzato la sua famiglia. Una famiglia che ha problematiche come tutte le altre ma in cui si amavano. Di colpo un padre, un marito viene arrestato per l’omicidio di una ragazzina. Come hanno vissuto i figli in questi anni? Come hanno fatto ad andare a scuola” – si chiede il siciliano rimarcando che è questo che la gente vuole sapere.

‘Per sei mesi è stato tartassato per partecipare al Grande Fratello’

Poi la rivelazione sul figlio di Massimo Bossetti. “Per sei mesi è stato tartassato per partecipare al Grande Fratello. Gli hanno offerto una cifra esorbitante ma lui ha rifiutato. Chapeau. É un grandissimo segno di valore. Avrebbe fatto scalpore per il suo cognome” – ha chiosato Fabrizio Corona.