Fabrizio Corona come Benigno su Luxuria: ‘Come si fa a far condurre a un uomo vestito da donna’

Dopo Francesco Benigno anche Fabrizio Corona ha fatto alcune affermazioni su Vladimir Luxuria facendo l’uso del maschile e sollevando un nuovo polverone per le pesanti affermazioni rivolte alla conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Fabrizio Corona critica la scelta di Pier Silvio Berlusconi di affidare la conduzione de L’Isola dei Famosi a Luxuria

L’ex re dei paparazzi nel parlare del reality nel podcast Gurulandia non si è limitato a parlare del cast, del programma e del flop degli ascolti. “Parlai con uno che si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi di voler fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico conduttore”. Un lapsus in riferimento al ruolo ma non per quanto concerne il genere visto che Corona sarà ancora più esplicito dopo aver precisato che non si tratta di una questione politica né di diritti LGBTQIA+.

‘Un uomo truccato e con le tet.e finte in un reality che guardano le famiglie’

“Come ca..o si fa a far condurre a uomo vestito da donna, perché ha il pisel*o, un reality su Canale 5 che guardano le famiglie. Un uomo truccato con le tet.e finte e vestito da donna. Lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi a due opinionisti e ad un cast del genere… Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto” – le affermazioni che Fabrizio Corona ha indirizzato a Vladimir Luxuria che per ora ha preferito non replicare all’ex re dei paparazzi.