Grande Fratello, la domanda di Lorenzo Spolverato a Shaila indigna il web: la regia censura

É finito al centro delle dinamiche fin dalle prime battute della nuova edizione del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato continua a far discutere per le sue uscite sopra le righe e per alcuni gesti nei confronti dei compagni di avventura. In particolar modo al popolo del web non sono piaciute alcuni sue considerazioni sul rapporto uomo donna.

Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: ‘Sei mai stata picchiata da un uomo’

Durante una conversazione in giardino con Shaila Gatta l’ex tentatore si è soffermato sulle sue vecchie storie d’amore e su quanto accaduto nelle ultime ore con Helena Prestes asserendo che a lui “non mi pis..a in testa nessuno, nemmeno una donna”. Poi rivolgendosi all’ex velina di Striscia la notizia le ha chiesto se un uomo l’avesse mai picchiata con la coinquilina che ha risposto negativa. A questo punto Lorenzo Spolverato le ha chiesto se questi uomini “fossero succubi”. Visto il tenore della discussione la regia ha preferito censurare il modello milanese cambiando inquadratura.

La regia censura l’ex tentatore, il web si scaglia contro di lui

Parole che hanno inevitabilmente polemiche sul web visto che non è la prima volta che Lorenzo si rende protagonista di gesti discutibili. Alcune sere fa, dopo una puntata, ha afferrato la gamba di Helena Prestes dopo che quest’ultima gli ha detto di essersi pentita di aver votato Iago per difendere lui. La brasiliana si è ritratta non nascondendo il suo disappunto per il gesto del compagno di avventura al Grande Fratello. “Le prendi, le prendi” – ha aggiunto gesticolando con le mani.