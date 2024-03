Grande Fratello, gravissimo lutto per Marco Maddaloni: ‘Sei stato un secondo padre’

Marco Maddaloni ha lasciato la casa del Grande Fratello al termine della puntata del 29 febbraio. “É entrato in confessionale e non è più rientrato” – avevano spiegato i coinquilini. Subito dopo la nota ufficiale che confermava “l’uscita temporanea” del juduka che ha varcato la porta rossa a novembre. Poche ore fa la notizia del grave lutto che l’ha colpito.

Marco Maddaloni in lutto per la scomparsa del suocero

Paolo Masella ipotizzato che il napoletano avesse lasciato il reality per questioni contrattuali. “Voleva chiedere informazioni”. Un’ipotesi che ai più sembrava inverosimile visto che Maddaloni era uscito frettolosamente nel cuore della notte. L’atleta è rientrato a casa per stare vicino al fianco dei suoi affetti appena gli è stata comunicata la notizia delle gravissime condizioni del suocero. Poche ore fa la ferale notizia della scomparsa del padre della moglie che il judoka ha ricordato con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario” – il commosso ricordo di Marco Maddaloni.

‘Mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni e da allora mi hai trattato come un figlio’

Anche il Grande Fratello, attraverso le pagine social, ha manifestato cordoglio e vicinanza al concorrente che a questo punto potrebbe decidere di non riprendere l’avventura nella casa più spiata dagli italiani. Situazione dolorosa che ha vissuto di recente Beatrice Luzzi per la perdita del papà. Dopo essersi confrontata con i familiari, l’attrice è rientrata in casa.