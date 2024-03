Grande Fratello, Mirko sbotta con Perla per le parole in codice su Alessio: lei scoppia in lacrime

“I miei dubbi oggi hanno conferma. E non ci sono soltanto le clip che abbiamo visto”. Mirko Brunetti non ha gradito l’avvicinamento di Perla Vatiero ad Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello.

Le conversazioni in codice tra Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi

Durante la puntata sono stati mostrati alcuni video nei quali la salernitana parla in codice facendo riferimento a ‘scarpe di prova’ e ‘scarpe vecchie’ conversando con Sergio D’Ottavi. In puntata è emerso che le allusioni metaforiche era ad Alessio e Mirko con Perla che non ha mai nascosto di aver un buon feeling con l’allenatore ristoratore. “Quelle scarpe da prova sono interessanti, coinvolgenti”. Uscite che hanno perdere le staffe a Brunetti al quale aveva concesso una nuova chance pochi giorni.

“Sono deluso, quello che ho visto non mi è piaciuto. Non voglio essere un porto sicuro in attesa che qualcuno faccia un passo” – ha affermato Mirko facendo riferimento ai dubbi del rapporto sull’interessamento di Perla Vatiero ad Alessio Falsone durante il faccia a faccia in studio nel corso della puntata del Grande Fratello del 4 marzo. “Dopo quello che abbiamo trascorso in questi mesi il mio porto sicuro sono io. Non mi piace Alessio, è una bella persona ma è soltanto una questione di amicizia”.

Mirko infuriato per i riferimenti ad Alessio: ‘Non voglio essere un porto sicuro’, la salernitana scoppia in lacrime

Mirko le ha fatto notare che gli ha fatto anche l’occhiolino durante la conversazione. “Se non c’era nulla da nascondere perché avete parlato per metafora. Certi discorsi solo alle due di notte (quando chiude la diretta) e con i microfoni chiusi”. Perla è scoppiata in lacrime e prima di lasciare lo studio ha chiesto di abbracciare Brunetti che è rimasto impassibile e, visibilmente contrariato, è tornato al suo posto senza avvicinarsi alla salernitana.