Grande Fratello, dopo puntata al vetriolo: Alessio vuole uscire, prime tensioni per una coppia

Tre verdetti a distanza di poco tempo hanno lasciato strascichi e malumori nella casa del Grande Fratello dopo la puntata del 18 marzo. Anita Olivieri e Paolo Masella, due veterani di quest’edizione, sono usciti di scena con Massimiliano Varrese che si è guadagnato l’accesso alla finalissima di lunedì 25 marzo.

Grande Fratello, puntata 18 marzo: Massimiliano Varrese in finale, eliminati Anita Olivieri e Paolo Masella

Al termine della diretta Alessio Falsone ha perso le staffe ed ha manifestato l’intenzione di lasciare la casa più spiata dagli italiani dopo l’accesa discussione della mattina al culmine della quale aveva spezzato uno spazzolino. Un comportamento che non è piaciuto ad Alfonso Signorini e che ha determinato un richiamo ufficiale a due puntate dalla fine. “Questo è l’ultimo, la prossima volta scatteranno provvedimenti” – ha sottolineato il conduttore del Grande Fratello.

L’eliminazione di Anita Olivieri, con la quale ha iniziato una relazione in casa, e le tensioni con alcuni coinquilini hanno fatto sbottare Falsone. “Voglio andare via, non so nemmeno perché mi sono fatto dire resta a casa. A me non frega niente di restare. Ma vaffa… ” Qualche giorno prima Alessio aveva riferito che in caso di eliminazione della romana avrebbe lasciato il Grande Fratello. “Pago la penale non mi importa, posso farlo subito”.

Alessi Falsone: ‘Voglio andare via, non mi frega niente di restare’, Greta Rossetti delusa dalla nomination di Sergio D’Ottavi

Il televoto ha invece mandato in crisi Greta Rossetti, delusa dalla decisione di Sergio D’Ottavi di preferire Massimiliano Varrese a lei nella corsa alla finalissima del reality. Dopo la puntata i due si sono confrontati in giardino e l’ex tentatrice ha spiegato che lei crede poco in se stessa e che è rimasta spiazzata perché non è stata sostenuta dalla persone che crede in me più di tutti.

“É la motivazione che mi ha fatto male nel non nominarmi. Queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa”. Dall’altra parte Sergio ha cercato di spiegare il suo punto di vista ma Greta l’ha gelato spiegando di aver forse sbagliato a fare certe valutazioni.