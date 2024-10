Grande Fratello, Tommaso svela il motivo per il quale si è avvicinato a Mariavittoria, lei: ‘Modera le parole’

Il rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti potrebbe interrompersi bruscamente dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi con bacio nella casa del Grande Fratello. Alcune esternazioni del toscano sono giunte alle orecchie della compagna di avventura che non ha nascosto di essere rimasta infastidita da quanto sentito.

Grande Fratello, Tommaso Franchi ha ammesso che il desiderio fisico l’ha fatto avvicinare a Mariavittoria Minghetti

Nel conversare con gli altri inquilini, Tommaso si è lamentato della mancanza di privacy per potersi “rilassare” e liberarsi da certe pulsioni. “Anche in bagno ci sono le telecamere”. Il discorso si è spostato su Mariavittoria con l’idraulico che ha detto che la vicinanza alla romana sia dovuta anche agli ormoni e a certi istinti. Affermazioni che sono giunte all’orecchio della 31enne che l’ha rimproverato soprattutto in previsioni di un possibile confronto in puntata. “Non va bene così. Modera le parole, hai capito. In diretta non lo dire. Non è bello sentirsi dire: è solo per tromb… perché non tro… da tanto”.

Il rimprovero della romana: ‘Non è bello sentirsi dire che è solo per tromb…’

Della questione Tommaso Franchi ha nuovamente parlato con alcuni coinquilini confermando che l’interesse per Mariavittoria Minghetti è legata più ad un fatto fisico. “É da un mese che sono qui dentro ed ho bisogno di quello. Comunque ho 24 anni. Se lei vuole fare una cosa serie con una persona, mi ha anche raccontato che ha avuto pochi ragazzi, tre o quattro, è giusto dirglielo sennò ci rimane male”. Poi in confessionale ha detto che spera nell’ingresso di una sua coetanea. “Ad oggi sto con Mariavittoria per un fatto fisico, mi manca quello”.