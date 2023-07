Grande Fratello, casting ad alta tensione: spintoni e capelli tirati, coinvolto ex scelta di U&D

Con il ritorno dei Nip – saranno otto i non famosi nel cast – sono tornati i casting del Grande Fratello. In tanti in queste settimane si sono messi in fila sotto il caldo rovente con la speranza di arrivare al colloquio finale con Alfonso Signorini.

Ciprian Aftim avrebbe cercato di saltare la fila durante i casting

Percorso che avrebbe fatto anche qualche personaggio non del tutto estraneo al mondo della tv e con esperienze già in programma Mediaset. In alcuni casi la lunga attesa sotto il sole crea brutti scherzi. L’influencer Deianira Marzano, esperta di gossip, ha condiviso la segnalazione ricevuta da una persona che ha partecipato ai provini nei giorni scorsi.

Secondo quanto raccontato da questa persona un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Ciprian Aftim, avrebbe cercato di saltare la fila ma sarebbe stato richiamato da un ragazzo che, spintonandolo, gli ha fatto notare che non si stava comportando correttamente.

L’ex scelta di Nicole Conte perde le staffe dopo essere stato richiamato

La tensione sarebbe salita alle stelle con il trentenne rumeno che ha preso per i capelli la persona che l’ha richiamato. “Una scena imbarazzante” – ha sottolineato il segnalatore. L’esperienza a Uomini e Donne di Ciprian Aftim finì bruscamente dopo che la redazione scoprì che lui e la tronista Nicole Conte avevano mentito in relazione ad un loro incontro. La love story naufragò poco tempo dopo la fine dell’avventura nel dating show di Canale 5.