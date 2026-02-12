Grande Fratello Vip 2026, coppia di opinionisti a sorpresa: arriva la più temuta dalla Rai

Cesara Buonamici

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un possibile ritorno in coppia di Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti del Grande Fratello Vip non troveranno conferma.

Secondo quanto riportato da Affari italiani, la produzione avrebbe scelto una combinazione completamente diversa per affiancare Ilary Blasi nella prossima edizione del reality, segnando un cambio di strategia nel commento in studio.

La nuova coppia di opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Stando alle informazioni raccolte dal portale, la coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe essere composta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Per Buonamici si tratterebbe di un ritorno nello studio del programma dopo la precedente esperienza, mentre per Lucarelli sarebbe un debutto molto atteso, dopo mesi di rumor che la indicavano come possibile volto del reality. Il suo approdo al reality Mediaset non inciderà sul futuro della giornalista come giudice di Ballando con le stelle, talent show di punta del palinsesto di Rai 1.

La presenza di Selvaggia Lucarelli porterebbe in studio uno stile più diretto e polemico, mentre Buonamici garantirebbe una lettura più istituzionale e analitica delle dinamiche della Casa, creando un equilibrio tra rigore e provocazione.

Data di partenza e palinsesto: ipotesi 16 marzo, ma possibile slittamento

Sempre secondo Affari italiani, la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 sarebbe inizialmente programmata per lunedì 16 marzo, con la collocazione tradizionale del lunedì sera.

Tuttavia, negli ambienti Endemol si starebbe valutando un possibile slittamento tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, per avere più tempo nella definizione del cast dei concorrenti, che al momento sarebbe ancora in fase di revisione.

Formato e numero di puntate

L’edizione dovrebbe partire subito con un ritmo serrato: previste doppie puntate già nella prima settimana, per un totale di circa 11 serate distribuite su sei settimane di programmazione.

Una strategia che punta a concentrare il racconto e aumentare la pressione narrativa, in linea con il trend dei reality più recenti.

Strategia editoriale: più confronto, più polarizzazione

La scelta del tandem Buonamici-Lucarelli, se confermata, segnerebbe un cambio di registro: meno intrattenimento tradizionale e più analisi, confronto e scontro dialettico.

Lucarelli, nota per posizioni nette e interventi senza filtri, potrebbe alimentare dinamiche fortemente polarizzanti, mentre Buonamici rappresenterebbe la voce più equilibrata e istituzionale.