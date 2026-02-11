Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Ciro Solimeno: ‘Abbassa i toni’, cosa è successo

Ciro Solimeno

Il tronista nuovamente nel mirino

La registrazione di Uomini e Donne del 10 febbraio ha messo insieme emozioni forti, tensioni e colpi di scena tra trono classico e trono over. La puntata ha visto protagonisti sia i giovani tronisti che i veterani del programma, con Ciro Solimeno al centro delle cronache ma anche dinamiche appassionanti tra i partecipanti del trono over.

Ciro Solimeno e Alessia Antonetti: la lite in camerino

Secondo quanto anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni l’esterna tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti si è svolta in camerino e ha rapidamente preso una piega drammatica. Ciro ha rimproverato Alessia per quello che lui percepisce come un atteggiamento spento e privo di emozioni, arrivando a definirla “morta” nel comportamento. Alessia ha provato a spiegare di aver bisogno di vivere il rapporto senza litigi costanti, ma la frustrazione di Ciro è esplosa, includendo critiche alla voce, ai gesti e alle parole della giovane.

La discussione ha fatto emergere tutte le tensioni accumulate nelle tre settimane di frequentazioni e ha spinto Alessia alle lacrime, chiedendo una seconda possibilità.

Il rimprovero di Maria De Filippi e l’eliminazione

In studio, Maria De Filippi è intervenuta prontamente: “Abbassa un po’ i toni”, ammonendo Ciro e invitandolo a gestire meglio le emozioni. Nonostante l’intervento, Ciro ha deciso di eliminare Alessia, anche se a fine registrazione ha dichiarato di volerla rivedere, ammettendo che l’influenza delle domande di Maria lo ha fatto riflettere.

Sara Gaudenzi e Matteo: baci, malintesi e chiarimenti

Intanto, Sara Gaudenzi ha avuto un’esterna con Matteo che, inizialmente, è iniziata con un confronto acceso. La serata, però, si è conclusa con due baci appassionati. In studio, però, Sara ha mostrato preoccupazione, temendo che il gesto di Matteo fosse più dettato dalla pietà che da un sentimento reale. Matteo ha reagito con irritazione, sottolineando la scarsa partecipazione emotiva di Sara, ma alla fine i due hanno chiarito, mostrando una maggiore sintonia.

Trono over: Edoardo, Paola e le dinamiche tra i protagonisti

Sul trono over, la puntata ha preso il via con Edoardo e Paola. La dama non ha gradito che Edoardo avesse proposto di uscire dal programma sotto la scusa di cercare maggiore intimità, e ha deciso di chiudere la loro frequentazione.

Elisabetta Gigante ha trascorso un’esterna con Stefano, descrivendo la serata come “bellissima” e confermando un bacio. In studio, però, è stata attaccata da Gianni Sperti per aver voltato pagina troppo velocemente. Elisabetta si è difesa sia dal giudizio di Gianni sia da quello di Sebastiano Mignosa, chiarendo le proprie scelte.

Nel centro studio a quattro, Rosanna Siino e Michele, insieme ad Arnaldo e Debora, hanno visto la tensione aumentare. Rosanna non si è concentrata su Michele e ha litigato nuovamente con Alessio Pili Stella dopo un video che la mostrava in camerino. Arnaldo e Debora sembrano invece trovarsi bene, ma Alessio non ha accettato il cambiamento, mostrando insofferenza per la nuova dinamica.

Cinzia Paolini, invece di approfondire il rapporto con il suo nuovo corteggiatore, ha scelto di discutere la situazione con Stefano, accusandolo di non aver parlato in studio della loro conoscenza telefonica durata circa un mese.