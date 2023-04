Grande Fratello, Mediaset prepara la rivoluzione con il ritorno al passato

Aria di rivoluzione in vista della prossima edizione del Grande Fratello. Dopo la svolta anti deriva trash imposta da Pier Silvio Berlusconi si viaggia verso il ritorno alle origini secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela di Dagospia.

Grande Fratello, si viaggia verso il ritorno alla versione Nip

Stop alla formula Vip che nelle ultime edizioni aveva visto protagonisti anche diversi personaggi poco noti al pubblico del piccolo schermo. Non solo anche il budget ha subito una sforbiciata e la situazione non dovrebbe cambiare anche in vista della prossima edizione del reality.

Con cachet bassi difficile convincere nomi altisonanti. L’idea dei vertici di Cologno Monzese sarebbe tornare alla versione Nip ma non sulla falsa riga delle ultime due edizioni targata Barbara d’Urso.

Signorini sarebbe confermato alla conduzione, novità anche sulla durata del reality

Alla conduzione sarebbe confermato Alfonso Signorini che da quest’anno potrebbe non più pronunciare la parola vipponi. In casa ci sarà spazio per perfetti sconosciuti, personaggi del tutto estranei al mondo della tv. Il Grande Fratello non dovrebbe durare più di quattro mesi e probabilmente verrà ridotto anche il numero dei doppi appuntamenti sentimentali. Un’indiscrezione che ha già diviso i fan del programma che siano ancora i Vip ad entrare nella casa di Cinecittà.