Uomini e Donne, Gianni Sperti perde le staffe con Paola Ruocco: ‘Lo dici a tua sorella’

Botta e risposta al vetriolo tra Paola Ruocco e Gianni Sperti nel corso della puntata del 17 aprile di Uomini e Donne. La discussione si è accesa durante il confronto tra la dama e Remo, il cavaliere che sta frequentando. Il rapporto non è decollato tra i due per via di alcune incomprensioni.

La relazione tra Paola Ruocco e Remo non decolla a Uomini e Donne

“Dopo un lutto improvviso e una giornata difficile, l’ho chiamato… Ero stanca e gli ho chiesto se poteva parlare e mi ha detto che stava con il figlio e gli ho detto di stare con lui. Dopo una giornata del genere mi parla dei problemi intestinali del figlio. Mezz’ora a parlare della stitichezza del figlio di 11 anni, ce li ho avuti pure io i figli” – ha riferito la dama che durante la conversazione ha fatto anche riferimento ad una foto.

“Appena conosciuto mi ha mostrato una foto del suo reparto. Pensavo si trattasse di uno scatto suo finito male ed invece… “. Maria De Filippi ha chiarito che non si trattava di un’immagine intima ma della foto del bagno della struttura dove lavora come infermiere che si trovava in particolari condizioni.

Remo, cavaliere Uomini e Donne

Lo scontro tra Paola Ruocco e Gianni Sperti

Gli opinionisti hanno puntato l’indice contro Paola Ruocco. “Hai fatto capire chissà cosa” – ha spiegato Gianni Sperti che poi ha aggiunto che è imbarazzante la sua reazione quado parla del problema del figlio di Remo. “Di fronte ad un problema del genere sei imbarazzante perché minimizzi e ridicolizzi la cosa ed hai anche dei figli”. Pronta la replica della dama che ha affermato che l’opinionista non “capisce nulla”. Uscita che ha fatto perdere le staffe all’ex ballerino.

“La dovete smettere di esagerare con i toni, tu non capisci nulla lo vai a dire a tua sorella. Mi sono stancato, abbassate la cresta. Sei stata imbarazzante a rendere ridicolo un problema del genere. Sei imbarazzante come donna e come madre a parlare di un problema che non deve essere messo in pubblico. Il problema tuo è che voi cercate uomini milionari che non hanno problemi perché volete stare bene”. La dama ha sbottato. “Ti devi vergognare di quello che stai dicendo”. – ha riferito aggiungendo poi di essere anche pronta a lasciare Uomini e Donne.