Isola dei Famosi, scatta l’allarme: naufraga infortunata a poche ore dal via?

Un infortunio ancora prima del via de L’Isola dei Famosi? L’allarme è scattato a poche ore della prima puntata del reality di lunedì 17 aprile. Uno degli scatti realizzati per il servizio fotografico realizzato dai naufraghi in Honduras non è passato inosservato.

Nathaly Caldonazzo con una fasciatura sul gomito: lancio dall’elicottero a rischio per la show girl

In particolare Nathaly Caldonazzo, alla seconda esperienza sulle spiagge di Cayo Paloma, indossa una vistosa fasciatura nera sul gomito destro. Da qui è scattato l’interrogativo relativo alle condizioni fisiche dell’ex prima donna del Bagaglino. La partecipazione non sembra essere in dubbio ma un’eventuale problema al braccio potrebbe impedire alla show girl di lanciarsi dall’elicottero.

Il mistero sarà dissolto nel corso della puntata d’esordio de L’Isola dei Famosi. Per Nathaly Caldonazzo è la seconda esperienza nell’avventuroso reality. La 53enne romana partecipò nel 2017 ma fu eliminata prematuramente nell’edizione vinta da Raz Degan. La soubrette è stata protagonista anche di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. In entrambe le esperienze ha lasciato il segno.