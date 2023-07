Grande Fratello, vengo dopo il Tg: nuovo ribaltone con Cesara Buonamici nel cast

Diktat, riunioni in conclave, nomi cassati, altri messi tra coloro che sono sospesi. La nuova edizione del Grande Fratello sta nascendo sotto precise indicazioni di Pier Silvio Berlusconi che nelle ultime ore ha dato la sua benedizione alla partecipazione di Cesara Buonamici, giornalista e volto di punta del Tg5.

Cesara Buonamici sarà opinionista unica del Grande Fratello, il colpo di scena dopo l’intesa con Ricciarelli e Barale

Un’ulteriore conferma di quanto il programma, per numeri e entrate pubblicitarie, sia al centro della programmazione Mediaset. C’è la volontà di sganciarsi in toto del recente passato e dare un imprinting diverso. Per questo la rivoluzione partirà dagli opinionisti. Anzi dell’opinionista unica che non sarà un personaggio che ha ruotato al mondo dei reality o che proviene dal mondo dello spettacolo.

Toccherà a Cesara Buonamici affiancare Alfonso Signorini che nei giorni aveva trovato un’intesa di massima con Katia Ricciarelli e Paola Barale ma nelle ultime ore è maturato il colpo di scena come anticipato da Giuseppe Candela di Dagospia. “L’intento è quello di alzare il livello della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti trash voluto da Pier Silvio Berlusconi”.

Giuseppe Candela di Dagospia: ‘L’intento è quello di alzare il livello della trasmissione’

Tra l’altro Cesara Buonamici ha dimostrato in passato di avere un buon feeling con il Grande Fratello. Nei lanci in chiusura di Tg5 spesso si è resa protagonista di simpatici siparietti con il direttore del settimanale Chi ed ha dimostrato di seguire con interesse le evoluzioni dei vipponi.

Questa volta toccherà a lei commentare fatti e misfatti all’interno della casa. Sembra che un pensierino al ruolo l’avesse fatto anche Elisabetta Gregoraci ma alla fine la linea imposta da Pier Silvio Berlusconi ha prevalso su tutto e tutti.